Керівництво департаменту поліції «кришувало» борделі в столиці

Злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі для клієнтів за кордоном

Київська міська прокуратура викрила масштабну злочинну організацію з 15 осіб, яка забезпечувала діяльність місць розпусти у м. Києві, а також займалась сутенерством на території України та за її межами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. Він залучив двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за грошові кошти на території міста Києва. Вони винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На «роботу» запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років.

«Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинної організації – водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та державних підприємств і мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного зі структурних підрозділів ГУ НП у м. Києві. Він забезпечував усунення конкуруючих «салонів», вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів, а згодом, з дозволу керівника злочинної організації, почав створювати власну мережу борделів.

Також злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі для клієнтів за кордоном. Для цього заступник керівника Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків в осіб, які могли бути причетні до сутенерства та в ході проведення слідчих дій «вербував» їх.

Наразі правоохоронцями проведено понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та за місцями проживання, роботи учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Національної поліції України. В порядку ст. 208 КПК України затримано 15 осіб. Їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що детектив Бюро економічної безпеки «кришував» підпільний збут електронних сигарет.