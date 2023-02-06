Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано
фото ілюстративне

Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи

Сьогодні зранку адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

«Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно», – йдеться в повідомленні.

На електронних поштах інших навчальних закладів громади нічого підозрілого наразі не виявлено.

В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано фото 1
В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано фото 2

«Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт», – додав Маркушин.

Раніше невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах.

Теги: замінування Ірпінь Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Три ТЦ наразі перевіряють вибухотехніки
У Рівному поліція отримала повідомлення про замінування торгових центрів
20 листопада, 2022, 14:11
Супермаркети, адмінбудівля та школа: Україною покотилася нова хвиля мінувань
Супермаркети, адмінбудівля та школа: Україною покотилася нова хвиля мінувань
3 сiчня, 13:26
Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти
Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах
23 сiчня, 13:39

Новини

Чи можуть комунальники вручати повістки: роз’яснення столичної влади
Чи можуть комунальники вручати повістки: роз’яснення столичної влади
В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано
В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано
Під Києвом сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)
Під Києвом сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)
У столичному ресторані, неподалік СБУ, знайдено пристрої для прослуховування (фото)
У столичному ресторані, неподалік СБУ, знайдено пристрої для прослуховування (фото)
Через аварії частина Київщини залишилася без світла: що відомо
Через аварії частина Київщини залишилася без світла: що відомо
Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)
Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
17K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)
9569
«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони
9301
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала

Новини

Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
4 лютого, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
4 лютого, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
4 лютого, 01:37

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту