В одному з ліцеїв Ірпеня загроза терористичної атаки: дітей евакуювано
Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи
Сьогодні зранку адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.
«Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно», – йдеться в повідомленні.
На електронних поштах інших навчальних закладів громади нічого підозрілого наразі не виявлено.
«Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт», – додав Маркушин.
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