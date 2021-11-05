У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн

Службовців КП «Спецжитлофонд» підозрюють у розкраданні коштів на ремонті навчальних закладів

У п’ятницю, 5 листопада, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва правоохоронці проводять обшуки у приміщенні комунального підприємства «Спецжитлфонд» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт будівлі освітнього закладу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилася державна закупівля на комплекс ремонтних робіт, а саме підготовчі роботи з утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи з оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонтні роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу на загальну суму понад 16 млн грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що по завершенню робіт до офіційних документів внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відповідно до експертних досліджень, сума завищень становить близько 1 млн грн, чим завдано збитків столичному бюджету.

За результатами проведеного слідства діям усіх службових осіб, причетних до кримінального правопорушення, буде надана правова оцінка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.