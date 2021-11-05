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    У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн

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    Слідчі проводять обшуки&nbsp;в приміщенні комунального підприємства &laquo;Спецжитлфонд&raquo; - У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн
    Слідчі проводять обшуки в приміщенні комунального підприємства «Спецжитлфонд»
    Фото: Київська міська прокуратура

    Службовців КП «Спецжитлофонд» підозрюють у розкраданні коштів на ремонті навчальних закладів

    У п’ятницю, 5 листопада, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва правоохоронці проводять обшуки у приміщенні комунального підприємства «Спецжитлфонд» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт будівлі освітнього закладу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилася державна закупівля на комплекс ремонтних робіт, а саме підготовчі роботи з утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи з оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонтні роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу на загальну суму понад 16 млн грн.

    У ході досудового розслідування встановлено, що по завершенню робіт до офіційних документів внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відповідно до експертних досліджень, сума завищень становить близько 1 млн грн, чим завдано збитків столичному бюджету.

    За результатами проведеного слідства діям усіх службових осіб, причетних до кримінального правопорушення, буде надана правова оцінка.

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    У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн
    У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн
    У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн
    У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Нагадаємо, Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

    ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

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    Теги: Національна поліція України обшук прокуратура Київ кримінал
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    У Києві знову обшуки. Комунальників підозрюють у розкраданні 1 млн грн