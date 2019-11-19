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    Технології

    Ще одна компанія вирішила зробити електрокар краще, ніж Tesla

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    Максимальна швидкість електрокара від&nbsp;BMW сягатиме 193 кілометрів на годину - Ще одна компанія вирішила зробити електрокар краще, ніж Tesla
    Максимальна швидкість електрокара від BMW сягатиме 193 кілометрів на годину

    Німецька компанія BMW взялася за розробку електрокара з силовою установкою потужністю понад 500 кінських сил

    Німецька компанія BMW взялася за виготовлення седан i4.

    Про це повідомляє портал Motor.

    «Компактний седан BMW i4, головним суперником якого німці вважають Tesla Model 3, отримає електричну силову установку потужністю понад 500 кінських сил», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє портал, електрокар отримає літій-іонну батарею ємністю 80 кіловат-годин і електромотор потужністю 530 кінських сил. Це забезпечить седану i4 розгін від 0 до 100 кілометрів на годину приблизно за чотири секунди.

    При цьому максимальна швидкість сягатиме 193 кілометрів на годину.

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    Ще одна компанія вирішила зробити електрокар краще, ніж Tesla
    Ще одна компанія вирішила зробити електрокар краще, ніж Tesla

    Зазначається, що від зарядної станції на 150 кіловат батарею i4 можна зарядити на 80% всього за 35 хвилин.

    Автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 600 кілометрів.

    Прем'єра i4 повинна відбутися у 2021 році.

    Як повідомлялося, Tesla встановила абсолютний рекорд з безпеки своїх електромобілів (ВІДЕО).

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