Столичні школярі отримали онлайн-підручник із фізики

Завдяки спеціальному додатку кожен учень просто зі свого смартфона зможе «оживити» експерименти з фізики

20 тисяч учнів 8-11 класів Святошинського та Дніпровського районів Києва отримали свої індивідуальні ключі доступу до інноваційного додатка з фізики «BookVAR», який розроблений КНП «Освітня агенція міста Києва». Вже до кінця року доступ до застосунку отримають усі столичні школярі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Вже ні для кого не секрет, що сучасне покоління краще сприймає саме «динамічний контент». Завдяки спеціальному додатку кожен учень просто зі свого смартфона зможе «оживити» експерименти з фізики та за допомогою свого гаджета побачити ті складні процеси, що завжди описуються лише статичними картинками підручників. Такий застосунок максимально спростить сприйняття матеріалу та точно стане у нагоді й учням, і викладачам, особливо в умовах дистанційного навчання», – розповів Мондриївський.

За його словами, наразі додаток «BookVAR» працює з двома підручниками з фізики за редакцією В.Г. Бар’яхтара та В.Д. Сиротюка, якими користуються понад 90% учнів 8-11 класів. Інші ж старшокласники мають можливість завантажити електронну версію підручників на сайті МОН. Робота з підключенням інших підручників вже триває.

Також Мондриївський пояснив, що учням достатньо лише завантажили додаток із Play Market або App Store на мобільний телефон чи планшет, зареєструватися та активувати код від системи. Завдяки інтуїтивному простому інтерфейсу впоратися зможе будь-хто. Департамент освіти і науки разом із КНП «Освітня агенція міста Києва» підготував детальну інструкцію та рекомендації для учнів, викладачів та батьків за посиланням.

«До розробки проєкту долучалися й київські заслужені вчителі, завдяки чому розробникам вдалося домогтися максимальної реалістичності експериментів. Разом вони створили інноваційний продукт, аналогів якому немає в Європі», – додав Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження. Зокрема, школи перейшли на дистанційне навчання.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

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