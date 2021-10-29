«Червона» зона в Києві. Як працюватимуть школи з 1 листопада

Дитячі садочки працюватимуть за умови повної вакцинації 100% працівників закладу

З 1 листопада всі школи Києва працюватимуть у дистанційному режимі. Відповідне рішення прийняли на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Робота закладів освіти під час зростання захворюваності – це неабиякий виклик! Важливість та ефективність вакцинації доведена цифрами: серед 70 тис. освітян наразі хворіє на Covid-19 менше ніж 1%. Водночас, як зазначають фахівці, новий штам активно передається саме через дітей, і хворіти починають їх найближчі родичі», – розповів Мондриївський.

За його словами, 300 тисяч столичних школярів – це безпосередній контакт із втричі більшою кількістю людей. Тому місту потрібен цей додатковий час для того, щоб виконати рекомендації медиків та нарешті розірвати ланцюг захворюваності.

«Дистанційне навчання – це, в першу чергу, необхідність завантажити школярів роботою та обмежити їх від спілкування між собою. До того ж, ми пішли на радикальні заходи та заборонили дітям шкільного віку відвідувати торговельні центри та кінотеатри без супроводу дорослих. Ми робимо цей крок, аби зберегти життя та здоров’я киян. Я ще раз закликаю киян вакцинуватися – на сьогодні це єдиний шлях убезпечити себе та своїх близьких!» – додав Мондриївський.

Також він зазначив, що попередній досвід дистанційного навчання в Києві показав, що такий формат за всіма показниками був успішним та ефективним.

Дитячі садочки продовжують працювати за умови повної вакцинації 100% працівників закладу.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб.

28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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