Столична влада пояснила, чому початкова школа залишиться на дистанційному навчанні

Станом на 2 листопада у дитячих лікарнях Києва заповненість ліжок становить вже 57,5%

Статистика захворюваності на Covid-19 за останній тиждень доводить необхідність вимушеного переходу шкіл на дистанційне навчання. На цьому наголосила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, коментуючи петицію щодо відновлення навчання для учнів 1–4 класів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми розуміємо, що це ще не пік хвилі і кількість нових випадків може зростати, як і смертність. Наразі в столичних лікарнях заповненість ліжок становить 69,5%, при цьому деякі лікарні заповнені на 100%. Щоб не допустити колапсу медичної системи, необхідно розірвати ланцюжок захворюваності та зупинити стрімке зростання кількості хворих, госпіталізацій та смертей», – пояснила Старостенко.

За словами заступниці голови КМДА, майже 30% населення столиці (діти та освітяни) зайняті в освітньому процесі: «На сьогодні у столиці вирує дельта-штам коронавірусної інфекції, який більш агресивний, у тому числі і для дітей. Станом на 2 листопада у дитячих лікарнях Києва заповненість ліжок становить вже 57,5%. Тож наша мета – максимально обмежити контакти, і єдиний вихід – це жорсткий локдаун у місті та перехід на дистанційне навчання навіть початкової школи. Маємо надію, що такі обмеження вже незабаром принесуть поліпшення епідемічної ситуації в столиці».

Водночас заступниця голови КМДА зауважила, що багато чого залежить і від відповідальності та сумлінності населення.

«Дотримання дистанції, санітарних норм, обмеження контактів та вакцинація від Covid-19 – це запорука якнайшвидшого подолання піку захворюваності», – підкреслила Старостенко.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Заклади освіти столиці з 1 листопада перейшли на дистанційний режим.

Дитячі садки працюють за умови, якщо усі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.