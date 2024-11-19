Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом
фото: glavcom.ua

Транспортники звертають увагу, що робота трамваїв маршруту № 4 не зміниться

Маршрут трамвай № 5 у середу, 20 листопада, зазнає змін у зв’язком із будівництвом тунелю під залізничними коліями поблизу зупинки трамваїв «Райдужний». Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, завтра трамваї будуть курсувати від вул. Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича». «У період з 10:00 год. до 15:00 год. рух трамваїв буде організовано від вул. Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича»», – йдеться у повідомленні.
 
Транспортники звертають увагу, що робота трамваїв маршруту № 4 не зміниться. Підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше повідомлялося, що протягом цього тижня автобус № 7 мінятиме свій маршрут. Зміни у русі відбудуться 19 та 22 листопада через продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській. 

Теги: Київпастранс робота автобус громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут
Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут
Сьогодні, 09:40
За минулий рік було ввезено 170 МВт сонячних модулів
Асоціація сонячної енергетики закликала розробити механізми погашення заборгованості перед виробниками зеленої енергії
16 листопада, 11:03
Низка столичних автобусів і тролейбус на вихідних курсуватимуть зі змінами руху
Низка столичних автобусів і тролейбус на вихідних курсуватимуть зі змінами руху
15 листопада, 11:07
Ветеран Сергій Копищик йде на роботу
Ветеран із Волині після втрати ніг повернувся працювати на завод
10 листопада, 21:07
Премʼєр-міністр заявив, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення, які суперечили рішенням уряду
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести
5 листопада, 21:40
Обмеження для транспорту мостом через Либідь: до чого готуватися киянам
Обмеження для транспорту мостом через Либідь: до чого готуватися киянам
31 жовтня, 09:55
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
25 жовтня, 12:07
Свято та традиції 22 жовтня
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня, 00:05
Потоки транспорту розподілені так, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу
На Вокзальній площі дорожники впорядковують транспортні потоки: як здійснюється рух
21 жовтня, 15:04

Новини

Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом
Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом
На Київщині лікарі вигадали корупційну схему з оформлення фіктивної інвалідності
На Київщині лікарі вигадали корупційну схему з оформлення фіктивної інвалідності
На Фастівщині чоловік потрапив під колеса потягу
На Фастівщині чоловік потрапив під колеса потягу
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці хлопець підірвав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови
У столиці хлопець підірвав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови
Київ виплачує захисникам компенсації за ліки: як їх отримати
Київ виплачує захисникам компенсації за ліки: як їх отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
27K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
19K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
11K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
6526
Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua