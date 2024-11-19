Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом

Транспортники звертають увагу, що робота трамваїв маршруту № 4 не зміниться

Маршрут трамвай № 5 у середу, 20 листопада, зазнає змін у зв’язком із будівництвом тунелю під залізничними коліями поблизу зупинки трамваїв «Райдужний». Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, завтра трамваї будуть курсувати від вул. Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича». «У період з 10:00 год. до 15:00 год. рух трамваїв буде організовано від вул. Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича»», – йдеться у повідомленні.



Транспортники звертають увагу, що робота трамваїв маршруту № 4 не зміниться. Підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше повідомлялося, що протягом цього тижня автобус № 7 мінятиме свій маршрут. Зміни у русі відбудуться 19 та 22 листопада через продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській.