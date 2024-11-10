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Ветеран із Волині після втрати ніг повернувся працювати на завод

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ветеран із Волині після втрати ніг повернувся працювати на завод
Ветеран Сергій Копищик йде на роботу
фото: «Суспільне Луцьк»

Сергій Копищик пережив дві ампутації та 20 операцій

 

26-річний Сергій Копищик мобілізувався до війська у перший день повномасштабної війни. У липні 2022 року гранатометник отримав тяжке поранення на Миколаївщині, внаслідок якого пережив дві ампутації та 20 операцій. Після демобілізації та протезування ветеран повернувся на роботу. Про це ідеться у матеріалі «Суспільного».

Сергій Копищик три місяці тому повернувся на підприємство, де працював до повномасштабної війни. Але не на свою посаду оператора листозгину, а на ту, де працювати фізично легше. Йому запропонували бути комплектувальником на складі.

«Мені ця посада дуже підходить, бо це сидяча робота. Мені комфортно, весело і добре. Якщо трапляються якісь складнощі, то в усьому допомагають колеги», – розповідає Сергій Копищик.

Сергій Копищик на робочому місці
Сергій Копищик на робочому місці
фото: «Суспільне Луцьк»

Сергій проживає у селі Покащів, орієнтовно за 30 кілометрів від Луцька. За ним щодня о сьомій ранку приїздить робочий мікроавтобус.

«На роботі ти в соціумі, ти спілкуєшся з людьми, а не постійно сидиш вдома. Це допомагає відволіктися від усього. Це можливість самореалізації. Цілий день в протезах я не сиджу, бо це немає сенсу. Знімаю і пересуваюся на кріслі колісному», – говорить ветеран.

Сергій Копищик під час проходження військової служби
Сергій Копищик під час проходження військової служби
фото: «Суспільне Луцьк»

Зі слів ветерана, ніяких проблем із доступністю на підприємстві він не відчуває. Каже, що керівництво заводу узяло на себе обов'язок подбати про інклюзію. Біля робочого місця йому облаштували усе, що просив: простір для крісла колісного та особистих речей.

«Мені пропонували навіть приносити на робоче місце обід, але я відмовився. А для чого, якщо я можу піти з усіма в їдальню поїсти?», – каже Сергій.

Сергій Копищик із дружиною Світланою та сином Марком
Сергій Копищик із дружиною Світланою та сином Марком
фото: «Суспільне Луцьк»

Спершу колеги дуже обережно з ним спілкувалися, пригадує ветеран. За робочим столом з ним працюють троє жінок. Припускає, що боялися ранити чи образити. Сергій жартує, що це його оточенню потрібна була психологічна адаптація, а не йому.

«Коли я жартував, що в мене одна нога тут, а інша там, то вони не знали чи можна їм сміятися, чи ні. Але, коли побачили, що в мене гарне почуття гумору, то розслабилися», – жартує ветеран.

Сергія на заводі чекали ще з літа 2023-го, розповіла директорка з персоналу підприємства Тетяна Плебанович. Відтоді, як він повідомив, що демобілізувався.

Каже, що окрім Сергія в них працює до пів сотні ветеранів. Від початку повномасштабної війни працевлаштували 15 демобілізованих чоловіків, які раніше в них не працювали.

«Поки ми чекали на Сергія, ми організували йому повністю робоче місце, зробили інклюзивний санвузол. З нашої компанії зараз воює 250 чоловіків. 13 загинуло. Ми намагаємося надати усю необхідну підтримку і тим, хто на фронті, і тим, хто повертається», – розповіла Тетяна Плебанович.

У Сергія Копищика підростає син Марк, якому рік і три місяці та вдома чекає дружина Світлана.

«Світлана, звісно, зраділа, що я вийшов на роботу, що не буду їй щодня набридати вдома», – жартує Сергій.

Ветеран також розповів, що комплектувальником працює тимчасово і вже має домовленості з керівництвом заводу про переведення на більш технологічні процеси.

Раніше ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади

Нагадаємо, що раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз розповів, що був змушений пройти декілька медичних комісій, щоб затвердила потребу проводити протезування та списатися з військової служби. Під час цього він стикнувся з численними бюрократичними перешкодами

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Теги: ветеран Миколаїв дружина робота втрати поранення

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