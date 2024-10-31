Обмеження для транспорту мостом через Либідь: до чого готуватися киянам

«Київпастранс» буде здійснювати періодичний моніторинг стану перевезень на пасажирських маршрутах проспектом Повітряних Сил

На мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил буде обмежено рух транспорту до 14 тонн та швидкістю до 30 км/год. Заборонено рух вантажівок і тролейбусів особливо великої місткості. Про це повідомила пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у відповідь на запит УНН.



Як зазначається, для подальшої експлуатації мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил в Києві, де ввели обмеження для транспорту, до проведення робіт з реконструкції споруди виконані першочергові протиаварійні заходи. Фахівці проводять постійний моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій мосту.

За інформацією балансоутримувача мосту КП «Київавтошляхміст», враховуючи результати проведеного спеціального обстеження даної штучної споруди та відповідно до наданих рекомендацій щодо протиаварійних заходів на ділянці мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил було рекомендовано обмежити вантажопідйомність споруди до 14 тонн для транспортних засобів, а також заборонити рух вантажних транспортних засобів і рух тролейбусів особливо великої місткості і ввести обмеження швидкості руху на споруді до 30 км/год.

Повідомляється, що зазначене рішення не повинне вплинути на якість обслуговування пасажирів, оскільки, за інформацією КП «Київпастранс», на маршрутах, траси яких проходять через зазначену штучну споруду, у переважній більшості використовувались тролейбуси та автобуси великої місткості (одинарні, а не зчленовані).

Також зазначається, що фахівцями КП «Київпастранс» буде здійснюватися періодичний моніторинг стану перевезень на пасажирських маршрутах, шляхи слідування яких проходять мостом через річки Либідь проспектом Повітряних Сил та, за необхідності, будуть вжиті відповідні заходи для забезпечення перевезень у повному обсязі.

«Крім цього зазначаємо, що для подальшої експлуатації мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил до проведення робіт з реконструкції споруди виконані першочергові протиаварійні заходи: розвантажені консольні частини мосту та частково обмежений по ширині прохід для пішоходів. Фахівці підприємства «Київавтошляхміст» проводять постійний моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій мосту через р. Либідь проспектом Повітряних сил», – йдеться у відповіді на запит.

21 жовтня Управа КПТ повідомляла, що у зв'язку із аварійністю Повітрофлотського шляхопроводу з 17.10 надійшов наказ щодо заборони використання тролейбусів особливо великої місткості (так звані «гармошки») на маршрутах №№ 8, 17, 19, 33, 35.

Обмеження накладається лише на ділянку шляхопроводу, що знаходиться безпосередньо над лінією швидкісного трамваю, тому обмеження на тролейбусні маршрути 4,5,7, або на інші маршрути, що розвертаються по Повітрофлотському шляхопроводу на ділянці над Берестейським проспектом, не накладаються.

Раніше повідомлялося, що від 29 жовтня, із 08:00 і до 8:00 31 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля р. Либідь.