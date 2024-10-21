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На Вокзальній площі дорожники впорядковують транспортні потоки: як здійснюється рух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Вокзальній площі дорожники впорядковують транспортні потоки: як здійснюється рух
Потоки транспорту розподілені так, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу
фото з відкритих джерел

Перша лінія призначена винятково для руху громадського транспорту

На Вокзальній площі розпочато роботи із впорядкування транспортних потоків. Рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами відповідно до схеми. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Відтак, перша лінія призначена винятково для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів.

На Вокзальній площі дорожники впорядковують транспортні потоки: як здійснюється рух фото 1

Друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. На цій смузі дозволяється здійснювати висадку та посадку пасажирів винятково через ліву сторону автомобіля.

Третя лінія призначена для руху таксі та приватних автомобілів. На цій смузі дозволено лише тимчасову зупинку для здійснення висадки та посадки пасажирів.

У Києві із 21 до 31 жовтня, з 08:00 до 18:00, частково буде обмежено рух вулицею Дениса Рачінського у Дніпровському районі. Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської. Рух транспорту буде частково обмежено.

Теги: громадський транспорт ремонт дороги таксі вокзал

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