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Низка столичних автобусів і тролейбус на вихідних курсуватимуть зі змінами руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Низка столичних автобусів і тролейбус на вихідних курсуватимуть зі змінами руху
фото ілюстративне

Зміни заплановані у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками 

У суботу, 16 листопада, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зокрема, з початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 2 – в напрямку руху до вул. Шолуденка від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 39 – в напрямку до вул. Ракетної від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 61 – вул. Радунська (у зворотному напрямку вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. «Троєщина»;

автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Нагадаємо, на мосту Метро, який був введений в експлуатацію у 1965 році, з кінця серпня тривають протиаварійні роботи. Наразі фахівці встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди. 

Теги: метро транспорт Київпастранс громадський транспорт

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