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Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут
фото: glavcom.ua

З початку руху і до закінчення торгівлі автобус курсуватиме за зміненою  схемою

Протягом цього тижня автобус № 7 мінятиме свій маршрут. Зміни у русі відбудуться 19 та 22 листопада через продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це повідомляє «Київпастранс».

Тож, з початку руху і до закінчення торгівлі автобус курсуватиме за наступною схемою: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська– вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та на – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут фото 1

Як повідомлялося, цього тижня, з 19 до 24 листопада, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Теги: Київпастранс вокзал автобус громадський транспорт

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