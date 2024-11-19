Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі змінить маршрут

З початку руху і до закінчення торгівлі автобус курсуватиме за зміненою схемою

Протягом цього тижня автобус № 7 мінятиме свій маршрут. Зміни у русі відбудуться 19 та 22 листопада через продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це повідомляє «Київпастранс».

Тож, з початку руху і до закінчення торгівлі автобус курсуватиме за наступною схемою: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська– вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та на – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Як повідомлялося, цього тижня, з 19 до 24 листопада, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.