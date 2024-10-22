22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна починати генеральне прибирання

22 жовтня відзначають Міжнародний день CAPS LOCK. Віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського.

Міжнародний день CAPS LOCK

фото з відкритих джерел

Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях. CAPS LOCK (абревіатура від "Capital Lock") дозволяє користувачам вважати всі літери, які вводяться, великими. Цей день також є часом для відзначення того, як ця функція може бути корисною у різних ситуаціях, наприклад, під час підписання документів або публікації важливих повідомлень. Це також може бути часом для відпочинку від постійного натискання клавіші Shift для введення великих літер.

Міжнародний день поширення інформації про заїкання

Цей день призначений для підвищення обізнаності про заїкання та підтримки людей, які страждають від цього стану. Заїкання - це нервово-м'язовий розлад, який впливає на мовлення, змушуючи людину вимовляти неповні або неправильні звуки. Цей день також спрямований на зменшення стигми, пов'язаної з заїканням, та підтримку досліджень для знаходження ефективних методів лікування. Люди з заїканням часто стикаються з труднощами у повсякденному житті, тому цей день допомагає зробити їхнє життя більш зрозумілим та підтриманим.

День Фехнера

фото з відкритих джерел

Цей день названий на честь німецького філософа та психофізика Густава Фехнера, який зробив значний вклад у розвиток психофізики. Психофізика - це наука, що вивчає взаємодію між фізичними стимулами та сенсорними відчуттями. Фехнер відомий своїми дослідженнями у галузі відчуття та відповідей на стимули, що допомогли зрозуміти, як люди відчувають різні рівні стимуляції. Його робота має велике значення для багатьох галузей, включаючи психологію, нейронауку та інженерію.

Яке церковне свято 22 жовтня

22 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він був відомим святим, який жив у другій половині XVI століття. Він народився в місті Авренії, що нині розташоване в Туреччині, і був відомий своєю духовною силою та відданістю Христу. Аверкій був єпископом Єрапольським і відомим проповідником, який проповідував християнські ідеї в різних місцях, включаючи Фрігію. Він був відомий своїм великим впливом на населення та своїм відданням духовному життя. Святий Аверкій помер 22 жовтня 1584 року. Він вважається заступником людей, які потребують духовної підтримки та натхнення.

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Що не можна робити сьогодні

Не починайте в будинку генеральне прибирання.

Краще не вирушати в далекі подорожі, бо вони не принесуть радості.

Не слід провокувати сварки чи скандали.

Народні прикмети і традиції

вранці сильний туман – чекайте на теплу погоду, яка триматиметься кілька днів;

сонце сяє ясно – до швидкого похолодання;

почалася сильна злива – ще довго йтиме дощ;

на дахах з'явилися бурульки – зима буде морозною.

Пам’ятні дати

794 рік – Кіото стає столицею Японії;

1618 рік – Королівський суд Англії засуджує полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство;

1797 рік – Гарнерен Андре-Жак здійснює перший в історії людства стрибок з парашутом;

1883 рік – у Нью-Йорку відкривається «Метрополітен-опера»;

1937 рік – заарештовують митрополита Київського і всієї України Василя Липківського;

1938 рік – Честер Карлсон виготовлює першу фотокопію паперового документа;

1945 рік – весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон;

1960 рік – майбутній чемпіон планети з боксу Мухаммед Алі (тоді – Кассіус Клей) виграє свій перший бій на професійній арені;

1968 рік – завершується політ американського космічного корабля «Аполлон-7»;

1980 рік – Папа Римський скасовує вердикт 1633 року, що засуджував Галілея;

1995 рік – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обирають Патріархом Київським і всієї Руси-України;

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета.