Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести

Премʼєр-міністр заявив, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення, які суперечили рішенням уряду

Сотні людей вже почали збиратися в Тель-Авіві та Єрусалимі, щоб протестувати проти звільнення міністра оборони

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що звільняє міністра оборони Йоава Галланта. Причина – «брак взаємної довіри». Про це повідомляє The Times of Israel.

Його замінить міністр закордонних справ Ісраель Кац. «На жаль, хоча в перші місяці війни існувала довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців довіра між мною і міністром оборонидала тріщину», – заявив Нетаньягу.

Премʼєр-міністр додав, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення і робив заяви, які суперечили рішенням уряду.

«Я робив багато спроб подолати ці розбіжності, але вони ставали дедалі ширшими. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і, що багато гірше, вони стали відомі ворогам – наші вороги насолоджувалися цим і отримували від цього велику вигоду», – зазначає ізраїльський премʼєр.

The Jerusalem Post зазначає, що звільнення Галланта набуде чинності через 48 годин. Призначення Каца і Саара вимагає схвалення уряду, а потім Кнесету.

Наразі сотні людей почали збиратися в Тель-Авіві та Єрусалимі, щоб протестувати проти звільнення міністра оборони Йоава Галланта.

Демонстрант тримає табличку з написом «Ніч Галанта 2» на протесті в Тель-Авіві фото: Roni Shapiro

Канал 12 показує, як поліція встановлює барикади біля резиденції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі та біля штабу ЦАХАЛ у Тель-Авіві.

фото з відкритих джерел

Спроба Нетаньяху звільнити Галланта минулого року через його протидію судовій реформі минулого року призвела до того, що десятки тисяч людей вийшли на вулиці, зрештою змусивши Нетаньяху відступити.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом.

Також США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану.