Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести
Премʼєр-міністр заявив, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення, які суперечили рішенням уряду
фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

Сотні людей вже почали збиратися в Тель-Авіві та Єрусалимі, щоб протестувати проти звільнення міністра оборони

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що звільняє міністра оборони Йоава Галланта. Причина – «брак взаємної довіри». Про це повідомляє The Times of Israel.

Його замінить міністр закордонних справ Ісраель Кац. «На жаль, хоча в перші місяці війни існувала довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців довіра між мною і міністром оборонидала тріщину», – заявив Нетаньягу.

Премʼєр-міністр додав, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення і робив заяви, які суперечили рішенням уряду.

«Я робив багато спроб подолати ці розбіжності, але вони ставали дедалі ширшими. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і, що багато гірше, вони стали відомі ворогам – наші вороги насолоджувалися цим і отримували від цього велику вигоду», – зазначає ізраїльський премʼєр.

The Jerusalem Post зазначає, що звільнення Галланта набуде чинності через 48 годин. Призначення Каца і Саара вимагає схвалення уряду, а потім Кнесету.

Наразі сотні людей почали збиратися в Тель-Авіві та Єрусалимі, щоб протестувати проти звільнення міністра оборони Йоава Галланта.

Демонстрант тримає табличку з написом «Ніч Галанта 2» на протесті в Тель-Авіві
Демонстрант тримає табличку з написом «Ніч Галанта 2» на протесті в Тель-Авіві
фото: Roni Shapiro

Канал 12 показує, як поліція встановлює барикади біля резиденції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі та біля штабу ЦАХАЛ у Тель-Авіві.

Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести фото 1
фото з відкритих джерел

Спроба Нетаньяху звільнити Галланта минулого року через його протидію судовій реформі минулого року призвела до того, що десятки тисяч людей вийшли на вулиці, зрештою змусивши Нетаньяху відступити.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом.

Також США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану. 

Читайте також:

Теги: міністр Ізраїль розслідування поліція робота звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму горить нафтобаза
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
7 жовтня, 06:45
Туристи зіштовхнулись із обманом у Туреччині
Афера року. У Туреччині гіди возять туристів до неіснуючих пам'яток
15 жовтня, 09:13
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
18 жовтня, 09:41
Німеччина посилить українську ППО
Німеччина поставлятиме ППО Україні «негайно» – Умєров
19 жовтня, 22:14
Балістична ракета Північної Коре
У збитій над Україною північнокорейській ракеті виявлено західні деталі
20 жовтня, 18:54
Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних
Стали відомі подробиці смерті чоловіка у ТЦК Полтавської області
22 жовтня, 14:17
Які країни НАТО проти вступу України
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
24 жовтня, 00:51
Голова Центрального банку Німеччини розкритикував росіян
Глава Бундесбанку «божеволіє», коли чує пропозиції РФ про співпрацю – Bloomberg
27 жовтня, 00:36
ЗСУ отримають щонайменше 212 бронемашин Stryker
ЗСУ отримають від США важливу техніку проти солдатів КНДР - Forbes
3 листопада, 15:03

Політика

На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести
Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування
Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування
Болгарська опозиція вимагає провести розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах
Болгарська опозиція вимагає провести розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах
Стало відомо, як Гарріс і Трамп проведуть вирішальну ніч після виборів
Стало відомо, як Гарріс і Трамп проведуть вирішальну ніч після виборів
Вибори в США. Онлайн результати на карті
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
12K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
9934
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
9353
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють

Новини

В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Сьогодні, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua