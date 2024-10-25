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На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
фото: glavcom.ua

У столиці діятимуть продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова і Татарській

Цими вихідними, 26–27 жовтня, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова і Татарській. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 2 – у напрямку руху до вул. Шолуденка від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 39 – у напрямку до вул. Ракетної від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 61 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. «Троєщина»;

автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака, непарна сторона – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Раніше повідомлялося, що протягом трьох  днів у Києві діятимуть обмеження руху транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег.

Теги: Троєщина транспорт Київпастранс У Лей громадський транспорт

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