Фонд держмайна пропонує законсервувати Гостиний двір



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Гостиний двір руйнується

Київрада просить уряд повернути Гостиний двір до комунальної власності столиці

Фонд держмайна України закликає законсервувати Гостиний двір на Подолі, аби він не руйнувався. Про це сказав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на пресбрифінгу.

Він зазначив, що потрібно визначити, які функції будуть у цієї будівлі. «Тоді Фонд державного майна визначить, кому передавати будівлю: чи місту Києву, чи Міністерству культури. Але треба це робити швидше, бо від 2013 року будівля стоїть без даху і руйнується», - каже сказав Сенниченко.

В установі сподіваються, що громада міста якнайшвидше визначить долю Гостиного двору. Зокрема, стане він музеєм, культурним простором або ж навіть освітнім закладом, повідомляє ТСН.

Своєю чергою Київрада надіслала до уряду свою пропозицію щодо повернення Гостиного двору до комунальної власності столиці.

«Після передачі у власність міста Гостиний двір буде використовуватися як заклад культури та не буде відчужуватися у приватну власність», — повідомила голова профільної комісії Вікторія Муха. Про це пише «Вечірній Київ».

Рішення Київради відповідає вимогам Закону «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності».

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив Фонду держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути будівлю – пам’ятку архітектури «Гостиний двір» Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостиний двір на Контрактовій площі у столиці.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

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