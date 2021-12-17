Столичний школяр склав мініатюрне оригамі і встановив рекорд (фото, відео)

Складений хлопчиком кораблик має розмір 2,5 мм

Учень п’ятого класу столичної школи Даніель Арахамія захопився мистецтвом оригамі ще зовсім малим, а за кілька років успішно його освоїв. Спочатку хлопець складав фігури стандартного розміру – 15×15 см, а згодом узявся за мікрофігури. Про це пише «Вечірній Київ».

«Якось на уроці я вирішив створити маленький кораблик. Відрізав маленький шматок паперу та почав пробувати. Відразу не виходило, бо пальці занадто великі, аби загорнути кути. Тож взяв пінцет у допомогу. Так все й розпочалося», – розповів Даніель про своє хобі.

Складений паперовий кораблик настільки маленький, що його можна роздивитися лише з хорошим зором або через лупу.

Схожих мікроекспонатів у хлопця в колекції кілька десятків. Деякі з них він кладе у маленьку золотисту коробочку, а деякі – дарує одноліткам. Разом з канцелярією у школу учень носить і пінцет, який допомагає йому загинати куточки паперу.

«Наразі вмію складати маленькі кораблик та журавлика. Їх розміри від 3 мм до 5 мм», – розповів Даніель.

15 грудня школяр вперше наважився скласти оригамі кораблика розміром менше, ніж 3 мм. Зафіксувати рекорд приїхала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Вона одразу наголосила, що в Україні вже є рекордсмен найменшого предмета. У 2017 році мешканець села Березенщина, що на Київщині, змайстрував трисантиметровий кошик з лози. Після цього ніхто з українців не наважувався побити цей рекорд. Але 11-річному Даніелю все-таки вдалося.

За майже три хвилини на очах в однокласників він зосереджено творив свій найменший оригамі в житті. Хлопець каже, що ніяких складнощів при створенні не виникло. Хіба що треба трохи повозитися через маленький розмір виробу.

«Головне – навчитися складати кораблик. А далі можна експериментувати з розмірами», – уточнив Даніель.

Зроблений .

Таким чином, Даніель Арахамія став новим українським рекордсменом у категорії «Найменше оригамі, зроблене дитиною». Згодом його тріумф внесуть до оновленої Книги рекордів України та реєстру.

Зазначимо, що наразі найменший оригамі у світі створив японський професор університету, якого звати Ватанабе. Зі шматочка паперу та за допомогою мікроскопа і голки він склав журавлика розміром 1 мм.