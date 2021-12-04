Хата з криницею та пасікою: киянин створив найбільшу в Україні експозицію з сірників

Загальна кількість використаних сірників – майже 13 тис.

Михайло Горбаток,32-річний киянин з діагнозом «дитячий церебральний параліч», встановив національний рекорд. Майстер власноруч створив найбільшу в Україні експозицію з сірників з оздобленням природними матеріалами та став рекордсменом у категорії «Сила волі». Про це повідомила представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова

В експозиції відтворена українська хата з подвір’ям, на якому розташована криниця-журавель та пасіка. Загальна кількість використаних сірників – майже 13 тис. Для тину довкола подвір’я була використана лоза, дах хати, сараю та вуликів покритий соломою. Двері та ставні на вікнах відчиняються.

Як ідеться у сюжеті телеканалу «Київ», із сірників Михайло творить уже 8 років. Спершу робив автівки.

Це вже другий рекорд Михайла Горбатка, який має 1 групу інвалідності. У 2015 році був зареєстрований його перший рекорд – модель автомобіля з 6000 сірників. Цікаво, що це – точна копія (завдовжки 70 см) фури DAF, усі 10 коліс та кермо обертаються, двері відчиняються, усе точно аж до дрібних деталей, наприклад, замка заднього борту, двірників та номерних знаків.

Раніше на Чугуївському аеродромі на Харківщині колишній військовослужбовець та учасник війни на Сході 24-річний Роман Кашпур протягнув літак Ан-26 на 6,4 м за 43 секунди, встановивши національний рекорд.

Нагадаємо, нещодавно 105-річна спортсменка побила світовий рекорд на стометрівці.

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