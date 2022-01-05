  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У мережі люди висловлюють захоплення від такого новорічного декору тролейбусів - Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)
    У мережі люди висловлюють захоплення від такого новорічного декору тролейбусів
    фото: New Русанівка/Facebook

    Жителі столичної Русанівки в захоплені від такого незвичного декору комунального транспорту

    У Києві курсують тролейбуси та автобуси, які своїм інтер’єром підтримують святковий настрій містян та гостей столиці. До прикладу, салон тролейбуса № 38 прикрашений різнобарвними новорічним гірляндами та сніжинками. Відповідні фото з’явилися на сторінці спільноти New Русанівка у Facebook.

    Жителі столиці в захоплені від такого незвичного декору комунального транспорту. Своїми враженнями кияни діляться у мережі: «Тролейбус 38. Приємно, коли на шляху до роботи такий вигляд», «Аеробус 220. Святковий. Даруйте одне одному радість. Свята тривають».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)
    Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)
    Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)

    Нагадаємо, на Херсонщині родина прикрасила двір яскравою новорічною ілюмінацією

    До слова, Буча перевершила майже всі міста України за рівнем новорічних витрат.

    Читайте також:

    Теги: свята Русанівка штраф українці транспорт кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)