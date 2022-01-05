Столичний транспорт здивував святковим декором (фото)

У мережі люди висловлюють захоплення від такого новорічного декору тролейбусів

Жителі столичної Русанівки в захоплені від такого незвичного декору комунального транспорту

У Києві курсують тролейбуси та автобуси, які своїм інтер’єром підтримують святковий настрій містян та гостей столиці. До прикладу, салон тролейбуса № 38 прикрашений різнобарвними новорічним гірляндами та сніжинками. Відповідні фото з’явилися на сторінці спільноти New Русанівка у Facebook.

Жителі столиці в захоплені від такого незвичного декору комунального транспорту. Своїми враженнями кияни діляться у мережі: «Тролейбус 38. Приємно, коли на шляху до роботи такий вигляд», «Аеробус 220. Святковий. Даруйте одне одному радість. Свята тривають».

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