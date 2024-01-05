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5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 січня – Міжнародний розвантажувальний день
фото з відкритих джерел

Не варто плакати на Хрещенський Святвечір, тому що весь рік проведете у сльозах

5 січня відзначається Міжнародний розвантажувальний день. Віряни святкують Хрещенський Святвечір. 

Міжнародний розвантажувальний день

5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний розвантажувальний день як свято, з’явилося порівняно недавно, він відзначається в календарі прибічниками здорового харчування. Встановлений він 5 січня невипадково: це перші дні після святкування Нового Року та Різдва, у наших співвітчизників обов’язково асоціюється із щедрими застіллями та вживанням спиртних напоїв. Необачність в їжі та її обсягах призводить до небажаних наслідків для людського здоров’я.

Яке сьогодні релігійне свято

5 січня в церковному календарі – Хрещенський Святвечір. Свято, що передує одній з найважливіших подій в житті Ісуса Христа – хрещенні в річці Йордан. Традиційно цього дня встановлено піст. На святковому столі особливе місце займає кутя. У храмах проводиться літургія, після чого священники освячують воду. На столі також обов'язково стоїть непарна кількість страв.

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Що не можна робити цього дня 

  • Не можна розважатися, влаштовувати гучні гуляння.
  • Не варто плакати на Хрещенський Святвечір, тому що весь рік проведете у сльозах.
  • Заборонено прати, бо це осквернить воду, яка ці дні вважається священною.

Народні прикмети і традиції

  • Сильний південний вітер – до дощового літа;
  • На небі мерехтять яскраві зірки – будуть добре плодитися ягнята;
  • Уночі на небі не видно зірок – восени буде мало грибів;
  • Почути голосний гавкіт собак – до вдалого полювання протягом всього року;
  • Уранці сніг – до великого урожаю гречки;
  • Багато снігу на деревах – добре вродять плодові дерева.

Пам’ятні події 5 січня

  • 1585 рік – засновують львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність;
  • 1586 рік – патріарх Антіохійський Йоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства;
  • 1769 рік – Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;
  • 1870 рік – починається страйк львівських друкарів – перший робітничий страйк в Західній Україні;
  • 1875 рік – у Парижі відкривають будівлю театру «Опера Гарньє»;
  • 1895 рік – відкривають рентгенівські промені;
  • 1911 рік – князівство Монако стає конституційною монархією;
  • 1918 рік – УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш;
  • 1919 рік – у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, перетворену рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;
  • 1933 рік – у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;
  • 1935 рік – заарештували Бориса Антоненко-Давидовича;
  • 1953 рік – прем'єра п'єси Семюела Бекета «Чекаючи на Ґодо», найвизначнішої англомовної п'єси ХХ століття;
  • 1968 рік – прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який кладе початок «Празькій весні»;
  • 1972 рік – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля;
  • 1977 рік – заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого;
  • 2006 рік – Intel представляє перший процесор лінійки Core;
  • 2011 рік – кількість інтернет-користувачів у світі сягає 2 мільярдів;
  • 2019 рік – Вселенський патріарх Варфоломій підписує у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Семен, Сергій, Тетяна, Поліна.

Теги: традиції харчування свято

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