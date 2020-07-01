Київ посилює карантин: що зміниться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмежено час роботи закладів громадського харчування

Обмеження спрямовані на стримування розповсюдження коронавірусу

Столична влада згідно із постановою уряду ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що відповідно до постанови уряду місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці», - сказав він.

Що запровадять:

обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22 години,

обмежене проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22 години.

Кличко зазначив, що обмеження – вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби.

«І місто виконуватиме таке рішення уряду», - підкреслив Кличко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, їх на сьогодні 48.