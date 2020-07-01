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    Київ посилює карантин: що зміниться

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    Обмежено час роботи закладів громадського харчування&nbsp; - Київ посилює карантин: що зміниться
    Обмежено час роботи закладів громадського харчування 

    Обмеження спрямовані на стримування розповсюдження коронавірусу

    Столична влада згідно із постановою уряду ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу повідомити, що відповідно до постанови уряду місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці», - сказав він.

    Що запровадять:

    • обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22 години,
    • обмежене проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22 години.

    Кличко зазначив, що обмеження – вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби. 

    «І місто виконуватиме таке рішення уряду», - підкреслив Кличко.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

    У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, їх на сьогодні 48.

    Віталій Кличко Київ карантин уряд коронавірус
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