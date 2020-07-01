Епідемія в Києві: значно зросла кількість хворих у важкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семеро хворих на коронавірус підключені до апаратів штучної вентиляції легенів

Із пневмонією у медзакладах Києва лікуються 442 хворих

У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, їх на сьогодні 48. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус. В тому числі, 11 дітей. Із підозрою на Covid-19 госпіталізовані 66 мешканців столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - розповів мер.

Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом у медзакладах міста лікуються 442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.