Епідемія в Києві: значно зросла кількість хворих у важкому стані
Із пневмонією у медзакладах Києва лікуються 442 хворих
У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, їх на сьогодні 48. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус. В тому числі, 11 дітей. Із підозрою на Covid-19 госпіталізовані 66 мешканців столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - розповів мер.
Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом у медзакладах міста лікуються 442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів.
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Всього44998
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Хворіють24277
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Одужали19548
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Померли1173
Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.