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    Епідемія в Києві: значно зросла кількість хворих у важкому стані

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    Семеро хворих на коронавірус підключені до апаратів штучної вентиляції легенів - Епідемія в Києві: значно зросла кількість хворих у важкому стані
    Семеро хворих на коронавірус підключені до апаратів штучної вентиляції легенів

    Із пневмонією у медзакладах Києва лікуються 442 хворих

    У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, їх на сьогодні 48. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус. В тому числі, 11 дітей. Із підозрою на Covid-19 госпіталізовані 66 мешканців столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - розповів мер. 

    Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом у медзакладах міста лікуються 442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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