Столиця хоче заснувати пам’ятну медаль на честь створення батальйону «Київ»



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Прапор 12-го батальйону територіальної оборони «Київ»

У травні 2019 року відзначатиметься 5-та річниця створення 12-го батальйону територіальної оборони «Київ»

12 лютого на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення, який передбачає відзначення 5-ї річниці створення 12-го батальйону територіальної оборони «Київ». Про це повідомляє прес-служба Київради.

У травні 2014 року було сформовано 12-й батальйон територіальної оборони «Київ». Він був одним із перших відряджений в сектор А зони антитерористичної операції, де разом з іншими силовими підрозділами боровся з незаконними збройними формуваннями, захищаючи територіальну цілісність України. Бійці батальйону брали участь у боях за Сіверськ та Жовтневий район Луганська. Перебували на блокпостах та патрулювали територію в складі мобільних груп на Луганщині. Під охороною підрозділу перебував стратегічно важливий міст через р. Сіверський Донець. Батальйон протягом 2014-2018 років втратив 19 бійців офіцерського, сержантського та рядового складу.

«Місто пропонує запровадити пам'ятну медаль з нагоди 5-ї річниці створення 12-го батальйону територіальної оборони «Київ». Планується виготовити 750 нагород. Їх отримають бійці 12-го батальйону та волонтери, які надавали допомогу при виконанні бойових завдань. Фінансування для виготовлення медалей передбачено в рамках міської цільової програми «Нагороди»», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.