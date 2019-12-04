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    Столиця розпочинає підготовку до чемпіонату світу з мініфутболу

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    У серпні 2018 року&nbsp;Київ приймав&nbsp;чемпіонату Європи з мініфутболу - Столиця розпочинає підготовку до чемпіонату світу з мініфутболу
    У серпні 2018 року Київ приймав чемпіонату Європи з мініфутболу

    У червні 2021 року столицю відвідають 32 найкращі команди світу з мініфутболу

    Для своєчасної і належної підготовки до проведення у Києві чемпіонату світу з мініфутболу у 2021 році утворено відповідний організаційний комітет, який очолив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Підписано відповідне розпорядженням КМДА № 2086.

    «Ми маємо всі можливості для проведення світового чемпіонату з мініфутболу на найвищому рівні. Як ви знаєте, у червні 2021 року столицю відвідають 32 найкращі команди світу з мініфутболу. А з ними і велика кількість уболівальників, які мають відчути нашу гостинність і комфортні умови відпочинку та проживання. Тож ми вже розпочинаємо підготовку», – прокоментував Поворозник, якого цитує пресслужба КМДА.

    Організаційний комітет із питань підготовки та проведення чемпіонату, зокрема, узгоджуватиме дії структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних державних адміністрацій, столичних підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

    Нагадаємо, що 30 липня 2019 року Київ, за рішенням виконавчого комітету WMF, оголосили містом-господарем, яке прийматиме чемпіонат світу з мініфутболу-2021. Україна виборола право проведення турніру у сенегальського Дакара.

    Нагадаємо, у серпні 2018 року Київ приймав чемпіонату Європи з мініфутболу.

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