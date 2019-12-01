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    ЄВРО-2020

    Букмекери назвали Україну в топ-10 фаворитів Євро-2020

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    Євро-2020 - Букмекери назвали Україну в топ-10 фаворитів Євро-2020
    Євро-2020
    УЄФА

    Команду Андрія Шевченка вважають другою по силі в групі С

    Букмекери уточнили шанси команд на Євро-2020 після жеребкування фінального турніру. Відтак збірна України ввійшла в топ-10 фаворитів чемпіонату Європи.

    Зокрема Parimatch дає коефіцієнт 67.0 на перемогу команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи. Головні фаворити – Франція (5.0), Англія (6.0) та Бельгія (7.0).

    Суперники українців по групі Нідерланди та Австрія мають коефіцієнти на перемогу відповідно 8.0 та 101.0.

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    Коефіцієнти потенційних учасників фінального турніру в групі С наступні: Грузія (321.0), Білорусь (321.0), Північна Македонія (321.0), Косово (321.0).

    Україна другий за силою претендент на перемогу в групі С з коефіцієнтом 4.2. Шанси на перемогу в групі Нідерландів розцінюються з коефіцієнтом 1.5.

    У 1/8 фіналу Євро-2020 виходять по дві перші команди з усіх груп та чотири найкращі команди серед тих, що посядуть треті місця.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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