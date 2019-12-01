Букмекери назвали Україну в топ-10 фаворитів Євро-2020



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Євро-2020 УЄФА

Команду Андрія Шевченка вважають другою по силі в групі С

Букмекери уточнили шанси команд на Євро-2020 після жеребкування фінального турніру. Відтак збірна України ввійшла в топ-10 фаворитів чемпіонату Європи.

Зокрема Parimatch дає коефіцієнт 67.0 на перемогу команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи. Головні фаворити – Франція (5.0), Англія (6.0) та Бельгія (7.0).

Суперники українців по групі Нідерланди та Австрія мають коефіцієнти на перемогу відповідно 8.0 та 101.0.

Коефіцієнти потенційних учасників фінального турніру в групі С наступні: Грузія (321.0), Білорусь (321.0), Північна Македонія (321.0), Косово (321.0).

Україна другий за силою претендент на перемогу в групі С з коефіцієнтом 4.2. Шанси на перемогу в групі Нідерландів розцінюються з коефіцієнтом 1.5.

У 1/8 фіналу Євро-2020 виходять по дві перші команди з усіх груп та чотири найкращі команди серед тих, що посядуть треті місця.