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    ЄВРО-2020

    Шевченко розкрив плани на майбутнє після збірної України

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    Андрій Шевченко - Шевченко розкрив плани на майбутнє після збірної України
    Андрій Шевченко
    thenational.ae

    Український тренер бажає продовжити роботу в Італії

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився планами на майбутнє після завершення роботи з національною командою. Тренерську кар’єру він хоче продовжити на клубному рівні в Італії.

    «Я задоволений підсумками кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи. З позитивом дивлюся в майбутнє. Ми можемо грати проти Нідерландів. У мене жодних сумнівів у цьому немає. Добре провела кваліфікацію і Італія. Вона може виграти Євро. Італія – моя друга домівка. Колись я закінчу працювати зі збірною. Тоді я захочу очолити якийсь італійський клуб», - передає слова Шевченка Sky Sport.

    Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією.

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    Раніше повідомлялося, що представники «Мілану», за який свого часу виступав Шевченко, зверталися до українця з пропозицією очолити команду. За неофіційною інформацією, Шевченко погоджувався лише за умови можливості поєднувати роботу в клубі та збірній.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020 ФК «Мілан»
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