На футбольну вечірку УАФ пустили лише журналістів телеканалу Ахметова



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Футбольні зірки-2019 Твіттер

Усі інші представники ЗМІ висвітлювали подію через трансляцію в окремому приміщенні

На церемонію «Футбольні зірки-2019», яку напередодні на столичному НСК «Олімпійський» провела Українська асоціація футболу, допустили лише журналістів телеканалу «Футбол», який належить президенту «Шахтаря» Рінату Ахметову. Цей же канал був офіційним транслятором шоу.

Усі інші представники були вимушені висвітлювати подію через трансляцію в окремому приміщенні.

Нагадаємо, на церемонії визначали лауреатів року за різними номінаціями. Представники київського «Динамо» проігнорували подію.

Найкращим футболістом 2019 року в Україні визнали бразильського півзахисника «Шахтаря» Тайсона. Нагороду йому вручив керманич національної збірної України Андрій Шевченко, якого назвали тренером року.