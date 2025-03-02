Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)

Погода в Києві 2 березня 2025 року

Учасникам дорожнього руху через погані погодні умови варто бути особливо уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР

Сьогодні, 2 березня, вулиці Києва накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком».

Київ, 2 березня 2025 року фото: glavcom.ua

Погода в Києві фото: glavcom.ua

Туман в Києві фото: glavcom.ua

Також про густий туман на дорогах попереджає пресслужба патрульної поліції міста.

«Закликаємо учасників дорожнього руху бути уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР», – йдеться в повідомленні.

Зокрема водіям рекомендують:

зменшити швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;

їхати спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень;

тримати дистанцію – чим більшою вона буде, тим краще;

обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок.

Рекомендації пішоходам:

переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, у столиці сьогодні знову погіршився стан повітря.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 2 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 84. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 09:00 вологість повітря складає 96%.