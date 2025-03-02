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Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
Погода в Києві 2 березня 2025 року
фото: glavcom.ua

Учасникам дорожнього руху через погані погодні умови варто бути особливо уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР

Сьогодні, 2 березня, вулиці Києва накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком».

Київ, 2 березня 2025 року
Київ, 2 березня 2025 року
фото: glavcom.ua
Погода в Києві
Погода в Києві
фото: glavcom.ua
Туман в Києві
Туман в Києві
фото: glavcom.ua

Також про густий туман на дорогах попереджає пресслужба патрульної поліції міста.

«Закликаємо учасників дорожнього руху бути уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР», – йдеться в повідомленні.

Зокрема водіям рекомендують:

  • зменшити швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;
  • їхати спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень;
  • тримати дистанцію – чим більшою вона буде, тим краще;
  • обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок.

Рекомендації пішоходам:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, у столиці сьогодні знову погіршився стан повітря

Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 2 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 84. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 09:00 вологість повітря складає 96%.

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Теги: дороги поліція повітря Київ столиця стихійні лиха

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