Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно: прогноз погоди на 2 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно: прогноз погоди на 2 березня
у Києві хмарно, очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем
фото: molbuk.ua

На дорогах місцями ожеледиця

Сьогодні, 2 березня, в Україні очікується хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У східних областях без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно- західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 2 березня
Прогноз погоди на 2 березня
Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 2 лютого
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
2 лютого, 06:00
Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
2 лютого, 15:38
В нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня
В Україні посеред зими прокинулись змії та ведмеді: чому це небезпечно
2 лютого, 23:24
Прогноз погоди на 8 лютого
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 лютого
8 лютого, 06:00
Прогноз погоди на 9 лютого
В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
9 лютого, 06:00
Прогноз погоди на 10 лютого
Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 06:02
Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на стаціонарному пункті моніторингу за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26
Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
10 лютого, 08:59
Така якість повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей
У Києві другий день поспіль погіршується якість повітря: де найважче дихати
13 лютого, 08:38
У Києві помірний рівень якості повітря
Як змінилася якість повітря у столиці станом на вечір
25 лютого, 19:57

Суспільство

В Україні хмарно: прогноз погоди на 2 березня
В Україні хмарно: прогноз погоди на 2 березня
Масниця 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Масниця 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
На Харківщині помічено невідоме небесне явище (фото)
На Харківщині помічено невідоме небесне явище (фото)
«Вважали, що це незаконно». Сирський пригадав, як переконував бійців наступати на Курщині
«Вважали, що це незаконно». Сирський пригадав, як переконував бійців наступати на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
437K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
134K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
72K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2025
47K
Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua