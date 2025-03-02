В Україні хмарно: прогноз погоди на 2 березня

На дорогах місцями ожеледиця

Сьогодні, 2 березня, в Україні очікується хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У східних областях без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно- західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 2 березня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.