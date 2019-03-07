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    На Тернопольщині померло здорове немовля

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    На Тернопольщині померло здорове немовля

    За словами родичів, мати погодувала дитину і поклала її спати, а через годину виявила, що та не дихає

    У Тернопільській області з незрозумілих обставин померла п'ятимісячна дитина, яка, за словами матері, нічим не хворіла. Про це повідомила прес-служба обласної поліції.

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    За словами родичів, мати погодувала дитину і поклала її спати, а через годину виявила, що та не дихає.

    Дитину доставили до реанімації, проте лікарі вже ніяк їй не зарадили. У лікарні констатували смерть малюка.

    Як повідомили родичі покійної дитини, та була активною та не відмовлялась від їжі, нічим не хворіла. Причину її смерті встановить експертиза.

    Наразі тіло малюка направили на розтин.

    Нагадаємо, на Хмельниччині від кору померло немовля 25 днів від народження

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