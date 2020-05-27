Стрілянина на Житомирщині: сімох ветеранів АТО поховали з почестями



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Після панахиди загиблих поховали зі всіма військовими почестями на Алеї Героїв Фото: Нацгвардія

Загиблі товаришували багато років, брали участь у боях під Дебальцеве, Слов’янськом, Попасною та Авдіївкою

У вівторок, 26 травня, на столичному Лісовому кладовищі поховали сімох загиблих у стрілянині на ставку у Житомирській області. Вони були ветеранами російсько-української війни, служили в батальйоні імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії.

«Провести бійців у останню путь приїхали родичі та близькі, друзі, бойові побратими, ветерани та ті хто пліч-о-пліч боронили Україну на східних рубежах разом із загиблими», – повідомили у пресслужбі Нацгвардії.

Загиблі Владислав Мамиченко (Мамик), Андрій Москалець (Мальок), Роман Ханенко (Ґедзь), Володимир Купріянов (Фін), Віталій Вульчин (Розстрига), Ескендер Османов (Ескендер) та Олександр Бєлоус (Бєлий) товаришували багато років, брали участь у боях під Дебальцеве, Слов’янськом, Попасною та Авдіївкою.

Товариш та бойовий побратим, колишній гвардієць Павло Скшетуський згадує про товаришів:

«Вони усі були моїми друзями. Знаєте, бойовий побратим – це навіть більше чим друг, це вже як брат по крові. Ти завжди знаєш, що можеш розраховувати на допомогу і підтримку в бою. Нас всіх об’єднала війна. Після ротацій зі сходу ми також збирались і тут, у Києві, товаришували сім’ями. Хлопці були хазяйновитими та товариськими, веселими і щирими. Це непоправна втрата для всіх, хто їх знав».

Після панахиди загиблих поховали зі всіма військовими почестями на Алеї Героїв.

Зазначимо, що 26 травня поліція розкрила деталі розслідування масового вбивства на Житомирщині.

Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

Підозрюваний у вбивстві 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.