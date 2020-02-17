Стрілянина по перехожих в Києві: поліція повідомила деталі



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Чоловік на вулиці почав хаотичну стрілянину

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям правопорушника

Столичні правоохоронці встановлюють обставини інциденту із застосуванням пневматичної зброї на проспекті Голосіївському, що стався у неділю, 16 лютого.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу», - йдеться в повідомленні.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину. Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції.

Внаслідок даної події ніхто постраждав.

Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям правопорушника.

Раніше ЗМІ повідомили, що на перетині вулиць Васильківської та Голосіївського проспекту, біля готелю «Мир», чоловік з пневматичної зброї влаштував стрілянину по перехожих. Відомо, що стрілець був затриманий активістами на місці події, куди незабаром прибули патрульні екіпажі поліції.