На Позняках молодик випав з балкона 14-го поверху (фото)
Чоловік впав на асфальт під під'їздом
Фото: Інформатор
Чоловік загинув на місці падіння
У четвер, 6 червня, в Дарницькому районі Києва сталася трагічна подія: на вулиці Петра Григоренка чоловік випав з балкона 16-поверхового будинку.
Смерть наступила миттєво. Про це повідомляє Інформатор.
На місце виїхала бригада «швидкої» і поліція.
За даними правоохоронців, близько 9:30 чоловік зірвався з балкона 14-го поверху. Він впав на асфальт під під'їздом, шансів вижити у нього не було.
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Поліція з'ясовує причини того, що сталося. Розглядається версія суїциду, проте точні обставини повинна встановити слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 29 травня на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.