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    На Позняках молодик випав з балкона 14-го поверху (фото)

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    Чоловік&nbsp;впав на асфальт під під'їздом - На Позняках молодик випав з балкона 14-го поверху (фото)
    Чоловік впав на асфальт під під'їздом
    Фото: Інформатор

    Чоловік загинув на місці падіння

    У четвер, 6 червня, в Дарницькому районі Києва сталася трагічна подія: на вулиці Петра Григоренка чоловік випав з балкона 16-поверхового будинку.

    Смерть наступила миттєво. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце виїхала бригада «швидкої» і поліція.

    За даними правоохоронців, близько 9:30 чоловік зірвався з балкона 14-го поверху. Він впав на асфальт під під'їздом, шансів вижити у нього не було.

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    Загиблому було 34 роки. За викликом приїхали родичі чоловіка.

    Поліція з'ясовує причини того, що сталося. Розглядається версія суїциду, проте точні обставини повинна встановити слідчо-оперативна група.

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    На Позняках молодик випав з балкона 14-го поверху (фото)
    На Позняках молодик випав з балкона 14-го поверху (фото)
    На Позняках молодик випав з балкона 14-го поверху (фото)

    Нагадаємо, 29 травня на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.

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