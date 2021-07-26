Суд повернув державі 13 об’єктів Київського радіозаводу

Аукціон із продажу майна Київського радіозаводу було проведено з низкою порушень

За позовами столичної прокуратури державі повернуто 13 приміщень державного підприємства Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» загальною площею майже 38 тис. кв. м. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановила прокуратура, у 2016 році у межах справи про банкрутство ДП «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» ліквідатором на користь комерційних структур було відчужено 13 приміщень державного підприємства, у тому числі об’єкти соціального призначення: споруди спорткомплексу «Схід» та Будинок культури «Дніпро», а також інші приміщення по вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній у Києві.

Разом з цим, встановлено, що аукціони з продажу майна, загальна площа якого становить майже 38 тис. кв. м, проведені з низкою порушень. Зокрема, майно вибуло з державної власності за заниженою вартістю, без відповідного погодження органу управління та з порушенням процедури продажу нерухомого майна, передбаченої законодавством.

У зв’язку з цим столичною прокуратурою та Дніпровською окружною прокуратурою Києва до Господарського суду столиці було заявлено 13 позовів про визнання недійсними результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу, витребування та повернення вказаних об’єктів державного майна.

Рішеннями Господарського суду Києва від 21 липня всі вказані позови задоволено, державне майно площею майже 38 тис. кв. м повернуто державі.