Чергова «схема» на Київській митниці: посадовці брали «таксу» за проходження ветеринарного контролю

Співробітницю Держпродспоживслужби та митного брокера підозрюють в організації корупційних схем на Київській митниці

Правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовій особі Держпродспоживслужби України, а також митному брокеру, залученому у корупційній схемі на Київській митниці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 21 липня в межах кримінального провадження, розпочатого за фактами систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами Київської митниці, територіальними органами Держпродспоживслужби, а також митними брокерами, проведено обшуки в адміністративних приміщеннях Київської митниці Держмитслужби України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовою особою Держпродспоживслужби, яка здійснює заходи з контролю імпортної продукції на одному з митних постів Київської митниці, організовано протиправну схему систематичного отримання неправомірної вигоди у вигляді так званих такс за реєстрацію кожного вантажного транспортного засобу, який перевозив товари, що мають проходити відповідні контрольні заходи.

За результатами обшуків у службовому кабінеті головного фахівця-лікаря ветеринарної медицини Київського пункту державного ветеринарно-санітарного контролю на кордоні Держпродспоживслужби України виявлено та вилучено грошові кошти, отримані кількома траншами як неправомірна вигода, за безперешкодне та швидке проходження суб’єктами підприємницької діяльності державного ветеринарного контролю.

Після проведення обшуків на підставі зібраних в ході досудового розслідування матеріалів головному фахівцю-лікарю ветеринарної медицини повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням наданого їй службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Одночасно із цим повідомлено про підозру митному брокеру, який передавав неправомірну вигоду посадовій особі Держпродспоживслужби за безперешкодне та швидке проходження суб’єктами підприємницької діяльності державного ветеринарного контролю (ч. 1 ст. 369 КК України).

Слідчі дії тривають.

Встановлюються інші службові особи та представники суб'єктів господарювання, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, спільно з оперативним підрозділом СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці. За оперативною інформацією, «схему» організували співробітники Держмитслужби, які вимагали з підприємців кошти за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.