Викрутив навіть розетки: ексгенпрокурор Піскун вивіз речі з держдачі в Конча-Заспі (відео)

У травні 2021 року з ексгенпрокурором в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він оформив на 49 років ще в 2002 році

Колишній генпрокурор Святослав Піскун з'їхав з державної дачі в Конча-Заспі. Як розповів директор Будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурин в коментарі порталу «Новий час», Піскун забрав собою все майно і навіть викрутив розетки.

Гурин зазначив, що перший будинок, в якому були сауна, джакузі, більярдний зал, Святослав Піскун побудував в 2000-х, вклавши в ремонт 6 мільйонів гривень. У 2019 році у нього з'явився особняк Honka за 1 мільйон гривень.

Однак у травні 2021 року з ексгенпрокурором в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він оформив на 49 років ще в 2002 році. Виїжджаючи з неї, Піскун забрав всі меблі, зняв унітази і викрутив всі розетки.

Нагадаємо, в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.