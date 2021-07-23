На Київщині сімох посадовців підозрюють у незаконній вирубці лісу на 13 млн грн

Рубки лісу здійснювалися без проведення оцінки впливу на довкілля та отримання відповідного висновку

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику, керівнику, службовим особам одного з лісогосподарських державних підприємств, посадовцю одного з територіальних органів Держлісагентства України, а також працівникам підприємства ДЛСП «Київлісозахист» за фактами незаконної порубки лісу, вчиненої повторно, за попередньою змовою групою осіб та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а також замаху на незаконну порубку (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, з 2018-го по 2020 рік лісничими здійснювались незаконні суцільні санітарні рубки без проведення оцінки впливу на довкілля та отримання відповідного висновку. Вони вносили неправдиві відомості у документацію для отримання лісорубних квитків та забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1 га, що давало їм можливість скористатися спрощеною процедурою, яка не вимагає отримання висновку від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

У подальшому представники лісогосподарського підприємства погоджували документацію з неправдивими даними у відповідному контролюючому органі, посадовці якого систематично проявляли службову недбалість та затверджували ці документи.

Шкода, завдана державі внаслідок цих злочинних дій, становить майже 13 млн грн.

Крім того, встановлено, що вказаними особами виготовлено акт санітарного і лісопатологічного обстеження лісових насаджень, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо санітарного стану лісів площею 1,1 га, на підставі якого в подальшому видано лісорубний квиток щодо лісу, який за своїм санітарним станом рубці не підлягав.

Загалом у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень оголошено підозру 7 особам.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, за оперативного супроводу Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної із небезпечними матеріалами, Нацполіції України, та відкрито матеріали досудового розслідування.