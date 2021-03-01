Суд розгляне справу про фальсифікацію місцевих виборів на Київщині

У справі фігурують чотирнадцять членів дільничої виборчої комісії

Обвинувальний акт стосовно чотирнадцяти осіб, що звинувачуються у фальсифікації, підробленні, викраденні, пошкодженні або знищенні виборчої документації (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 158-3 КК України) скеровано до суду Кагарлицькою місцевою прокуратурою. Про це повідомляє «Україна кримінальна».

За даними слідства, під час проведення місцевих виборів у жовтні минулого року голова, заступник, секретар та члени дільничної виборчої комісії в селі Киданівка на Богуславщині, всупереч законодавству, підписали частково не заповнений протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Обухівської районної ради. В подальшому, це могло стати причиною ряду фальсифікацій, яким вдалося запобігти, завдяки оперативному реагуванню з боку правоохоронних органів.

Як повідомллось раніше, порушення виявив місцевий житель та повідомив про це до поліції. Аби не допустити фальсифікації результатів волевиявлення громадян, поліція вилучила цей примірник. Його було направлено на проведення відповідних експертиз.