З початку вересня поліція відкрила майже тисячу проваджень через порушення виборчого процесу

Найбільше заяв надійшло щодо незаконної агітації – 5 979

З 5 вересня поліцейські відкрили 997 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

«Станом на 02 листопада 2020 року територіальні органи Національної поліції України зареєстрували 15615 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. У місті Києві – 1728, у Київській області – 1697, у Дніпропетровській – 1211, в Одеській – 110 та у Донецькій – 987», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше заяв надійшло щодо незаконної агітації – 5 979, виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснили друк, – 1149, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення їх у заборонених місцях – 833, підкуп виборців – 724, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списку виборців – 467, порушення порядку опублікування виборчої документації – 415, фальсифікація виборчих документів – 343, незаконне фотографування виборчого бюлетеня – 315.

«Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 997 кримінальних проваджень: 604 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 393 – пов’язані з виборчим процесом. За 78 кримінальними провадженнями 95 особам повідомлено про підозру. Усього органами поліції складено 2 323 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень», – додали у поліції.

Вказується, що до поліції надходили заяви та повідомлення після дня голосування. З 00:00 26 жовтня 2020 року до органів поліції надійшла 1641 заява та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом: найбільше – у Київській – 221 та у Дніпропетровській – 180 областях, а найменше (по 12) – у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що поліція відкрила чотири кримінальних провадження в Києві.

Крім того, в день виборів поліція зафіксувала 4375 порушень.