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    Крім Авакова, Белька хочуть взяти на поруки ще двоє людей

    • Розсилка
    Олексій Белько в суді, 20 вересня - Крім Авакова, Белька хочуть взяти на поруки ще двоє людей
    Олексій Белько в суді, 20 вересня

    Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу Бельку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

    Ветерана бойових дій на Донбасу Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

    Про це повідомив в суді у п’ятницю, 20 вересня, адвокат Сергій Поліщук.

    Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу Бельку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

    Як відомо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звернеться до суду з клопотанням про взяття на поруки Белька.

    Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

    Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

    Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

    Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

    Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

    Джерело: Громадське

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