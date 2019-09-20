Крім Авакова, Белька хочуть взяти на поруки ще двоє людей



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Олексій Белько в суді, 20 вересня

Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу Бельку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

Ветерана бойових дій на Донбасу Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Про це повідомив в суді у п’ятницю, 20 вересня, адвокат Сергій Поліщук.

Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу Бельку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

«Мінера» мосту у Києві хочуть взяти на поруки представник Авакова Андрій Тарасов, волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій pic.twitter.com/sADgVojqQ1 — hromadske (@HromadskeUA) 20 сентября 2019 г.

Як відомо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звернеться до суду з клопотанням про взяття на поруки Белька.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

Джерело: Громадське