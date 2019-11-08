Кастет і сльозогінний газ: у Києві невідомі напали на юриста (фото)



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На місці нападу поліція проводить слідчі дії Фото: Нацполіція

Поліція розшукує нападників

Сьогодні, 8 листопада, о 7:45 на вулиці Максимовича в Голосіївському районі Києва невідомі скоїли напад на юриста та експерта у сфері антикорупційної політики Олександра Лємєнєва.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два молодики. Якийсь «дитячий садочок», тікали як останні боягузи. Шкода, напад розпочався з удару в голову позаду, а потім із «запшиканими» очима важко бігти за нападником», - написав він.

Після невдалої спроби заволодіти смартфоном чоловіка молодики втекли.

На місце нападу була викликана поліція. Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. Поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до цієї події, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Олександр Лємєнов - юрист та експерт в сфері антикорупційної політики. Співпрацює з рядом відомих українських ЗМІ. Народився в 1989 році в Білій Церкві. Закінчив юридичний факультет КНУ ім.Т.Шевченка, навчався на МВА in Public Administration в МІМ-Київ. Працював молодшим юристом у великих агропромислових компаніях, центральним аналітиком проекту «Чесно». Сьогодні модерує роботу антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ. Спеціалізується на висвітленні проблем корупції та правових аспектах взаємодії держави з бізнесом.