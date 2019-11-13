Побиття ветерана АТО та його дружини у Києві: підозрюваних взяли під варту



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Увечері 9 листопада було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану

За підозрою у скоєні нападу були затримані двоє чоловіків, один з яких син потерпілої

Святошинський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО Ігоря Панова та його дружину Оксану.

Про це 12 листопада інформує пресслужба прокуратури Києва.

Судді погодилися із пропозицією прокуратури та винесли рішення: взяти підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави. За підозрою у скоєні нападу були затримані двоє чоловіків, один з яких син потерпілої.

Нагадаємо, увечері 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство.