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    Побиття ветерана АТО та його дружини у Києві: підозрюваних взяли під варту

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    <p>Увечері 9 листопада було скоєно напад&nbsp;на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним &laquo;Хан&raquo; та його дружину Оксану</p> - Побиття ветерана АТО та його дружини у Києві: підозрюваних взяли під варту

    Увечері 9 листопада було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану

    За підозрою у скоєні нападу були затримані двоє чоловіків, один з яких син потерпілої

    Святошинський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО Ігоря Панова та його дружину Оксану.

    Про це 12 листопада інформує пресслужба прокуратури Києва.

    Судді погодилися із пропозицією прокуратури та винесли рішення: взяти підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави. За підозрою у скоєні нападу були затримані двоє чоловіків, один з яких син потерпілої.

    Нагадаємо, увечері 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.

    Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

    Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство.

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