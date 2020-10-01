На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)



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Люди безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт Фото: Віталій Червоненко, Facebook

В центрі Києва має вирости багатоповерхівка

Сьогодні, 1 жовтня, мешканці Печерського району перекрили вулицю Московську на знак протесту проти будівництва висотки біля метро Арсенальна на Московській, 7.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Червоненко.

Люди безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. На місце вже прибули правоохоронці.

Високоповерхівку почали зводити нещодавно між старими будинками.

Будівельний майданчик обнесено 4-метровим парканом.

Як свідчить інформація на паркані, тут має бути зведено житлово-офісний комплекс із торговельними приміщеннями та паркінгом. Завершення робіт заплановано на перший квартал 2022 року.





Фото: Віталій Червоненко

За даними агентства нерухомості ЛУН, будується ЖК «Арсенал House». Згідно з проєктом він буде трирівневий: 7-13-16 поверхів.

Фото: ЛУН

Вартість квартир у ньому вказана від 69,6 тис. грн/кв. м до 112,25 тис. грн/кв. м.

Дозвільні документи на будівництво житлово-офісного комплексу видані забудовнику у вересні 2019 року.

Нагадаємо, Київ опинився на першому місці серед європейських міст і восьмому у світі за кількістю висотних будівель.