На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)
В центрі Києва має вирости багатоповерхівка
Сьогодні, 1 жовтня, мешканці Печерського району перекрили вулицю Московську на знак протесту проти будівництва висотки біля метро Арсенальна на Московській, 7.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Червоненко.
Люди безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. На місце вже прибули правоохоронці.
Високоповерхівку почали зводити нещодавно між старими будинками.
Будівельний майданчик обнесено 4-метровим парканом.
Як свідчить інформація на паркані, тут має бути зведено житлово-офісний комплекс із торговельними приміщеннями та паркінгом. Завершення робіт заплановано на перший квартал 2022 року.
За даними агентства нерухомості ЛУН, будується ЖК «Арсенал House». Згідно з проєктом він буде трирівневий: 7-13-16 поверхів.
Вартість квартир у ньому вказана від 69,6 тис. грн/кв. м до 112,25 тис. грн/кв. м.
Дозвільні документи на будівництво житлово-офісного комплексу видані забудовнику у вересні 2019 року.
Нагадаємо, Київ опинився на першому місці серед європейських міст і восьмому у світі за кількістю висотних будівель.