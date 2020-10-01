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    На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)

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    Люди безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт - На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)
    Люди безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт
    Фото: Віталій Червоненко, Facebook

    В центрі Києва має вирости багатоповерхівка

    Сьогодні, 1 жовтня, мешканці Печерського району перекрили вулицю Московську на знак протесту проти будівництва висотки біля метро Арсенальна на Московській, 7.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Червоненко.

    Люди безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. На місце вже прибули правоохоронці.

    Високоповерхівку почали зводити нещодавно між старими будинками.

    Будівельний майданчик обнесено 4-метровим парканом.

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    На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)
    На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)
    На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)
    На Печерську люди перекрили дорогу, протестуючи проти зведення висотки (фото)
    Фото: Віталій Червоненко, Facebook

    Як свідчить інформація на паркані, тут має бути зведено житлово-офісний комплекс із торговельними приміщеннями та паркінгом. Завершення робіт заплановано на перший квартал 2022 року.


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    Фото: Віталій Червоненко

    За даними агентства нерухомості ЛУН, будується ЖК «Арсенал House». Згідно з проєктом він буде трирівневий: 7-13-16 поверхів.

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    Фото: ЛУН

    Вартість квартир у ньому вказана від 69,6 тис. грн/кв. м до 112,25 тис. грн/кв. м.

    Дозвільні документи на будівництво житлово-офісного комплексу видані забудовнику у вересні 2019 року.

    Нагадаємо, Київ опинився на першому місці серед європейських міст і восьмому у світі за кількістю висотних будівель. 

    Київ будівництво забудова протести у Києві
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