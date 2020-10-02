Суд скасував дозвіл на скандальну забудову Протасового яру



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Компанія Геннадія Корбана мала намір збудувати у Протасовому яру ЖК Tourbillon

Суд вказав, що земельну ділянку, де хотіли звести висотки, віднесено до території зелених насаджень

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував дозвіл на виконання будівельних робіт, наданий замовнику ТОВ «Дайтона груп» і генпідряднику ТОВ «Будівельна компанія «Індбуд» на будівництво першої черги житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом по вул. Миколи Амосова у Солом’янському районі столиці. Про це свідчить рішення суду від 25 вересня.

Суд встановив, що 17 січня 2012 року ТОВ «Бора» і Київрада уклали договір оренди ділянки площею 2,79 га на вул. М. Амосова для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом.

5 травня 2018 року ТОВ «Бора» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування вказаного комплексу. У МУО, зокрема, було вказано, що ділянка забудови потрапляє в зону охоронюваного ландшафту.

6 червня 2018 року ТОВ «Бора» передала ділянку в суборенду ТОВ «Дайтона Груп». Останнє замовило розробку проєктної документації. На початку 2019 року «Дайтона груп» затвердила цю документацію і у березні 2019 року отримала дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт.

Позивачі вважають, що дозвіл виданий із порушенням вимог чинного законодавства та за наявності недостовірних відомостей у документах, які слугували підставою для його видачі.

Суд, розглянувши матеріали справи, вказав, що у договорі оренди 2012 року сторони посилаються, зокрема, на рішення Київради 2007 року про передачу «Бора» ділянки в оренду. У цьому рішенні передбачалося внесення змін до Генплану, а саме: перевести ділянку з території зелених насаджень до території житлової та громадської забудови.

Однак, 28 липня 2020 року Київрада визнала рішення Київради 2007 року в частині внесення змін в Генплан таким, що не відповідає інтересам територіальної громади міста Києва. Ділянку площею 3,15 га на вул. Миколи Амосова у парку відпочинку Протасів яр включено до переліку озеленених територій загального користування столиці.

Тобто, вказує суд, рішенням Київради земельну ділянку, на виконання будівельних робіт на якій отримано дозвіл «Дайтоною», віднесено до території зелених насаджень загального користування та виключено з території житлової і громадської забудови, що виключає можливість здійснення на ній будівництва житлово-торговельного комплексу з паркінгом.

Крім того, суд враховує, що рішення Київради від 2007 року не було опубліковано у газеті «Хрещатик», що було обов’язковою умовою для набуття чинності змін, внесених, зокрема, до Генерального плану міста Києва.

Суд зазначає, що підставами заявлених позовних вимог є невідповідність проектної документації вимогам законодавства. За результатами перевірки встановлено, зокрема, перевищення граничної висотності об’єкта (99 м при дозволених 73,5 м), а також те, що забудовник не надав ряд погоджень (від Мінкультури, Державіаслужби, КП «СУППР» і т.д.). У травні 2019 року ДАБІ видала припис про усунення виявлених порушень. Правомірність цього припису встановлена апеляційним судом у червні цього року.

Також суд вказав, що для проведення будівельних робіт в зонах охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць чинним законодавством передбачено необхідність отримання дозволу в Мінкультури.

Проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність допущених ТОВ «Дайтона Груп» порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, а також невідповідність об’єкта будівництва проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

Позов про скасування дозволу на будівництво подали Роман Ратушний і Євген Самунджан, представник позивача – Євгенія Закревська.

Як повідомлялося, у Протасовому яру ТОВ «Дайтона Груп» має намір збудувати ЖК Tourbillon.

ТОВ «Дайтона Груп» пов’язане із Геннадієм Корбаном.

Керівником ТОВ «Бора» є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.

Нагадаємо, в кінці 2019 року радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що Київ оскаржує всі судові рішення, винесені не на користь громади, щодо будівництва житлового комплексу у Протасовому яру.