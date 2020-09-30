Будівництво метро на Виноградар: як прокладають тунель (фото)



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На сьогодні тунелепрохідницький комплекс пройшов 60 м Фото: КМДА

Наразі прокладають тунель від станції «Мостицька» у напрямку станції «Сирець»

Роботи з будівництва метро на Виноградар ведуться одночасно на шести будівельних майданчиках. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

Тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого прокладають тунелі метро на Виноградар, рухається вперед від станції «Мостицька» у напрямку станції «Сирець», де фінішує майже через 1,3 км. Наразі проводиться проходка так званого правого тунелю – з Виноградаря в центр.

На сьогодні тунелепрохідницький комплекс пройшов 60 м. Проте, вже незабаром завдяки монтажу всіх технологічних візків комплекс набере свою максимальну швидкість і проходитиме під землею близько 200 м у місяць.

«Паралельно з роботою тунелепрохідницького комплексу триває будівництво правого перегінного тунелю в напрямку від Виноградаря до Сирця. Дільниця облаштування обертових тупиків станції «Проспект Правди» готується до розширення на південь – на територію майбутнього аварійного виходу зі станції. А на будівельному майданчику, де триває зведення електричної підстанції «Мостицької», бетонують стіни тунелів і саму підстанцію. Будівельники вже приступили до бетонування західної стіни (східну майже повністю забетоновано). Також практично завершено бетонування перекриттів внутрішніх приміщень, монтаж арматурного каркасу стін і роботи з гідроізоляції західної стіни котловану», – зазначив Густєлєв.

Нагадаємо, що дві нові станції метро – «Мостицька» і «Проспект Правди» – перевозитимуть до 90 тисяч пасажирів за добу. Довжина ділянки метро між цими двома станціями становитиме 3,7 кілометри.