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    У Києві молодики витягли чоловіка з машини і побили через неіснуючий борг

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    Молодики побили киянина, вимагаючи борг у $30 тис. - У Києві молодики витягли чоловіка з машини і побили через неіснуючий борг
    Молодики побили киянина, вимагаючи борг у $30 тис.

    Поліцейські затримали 27-річного уродженця Дніпропетровської області та 24-річного киянина

    До Подільського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полковій його побили невідомі. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці правоохоронці встановили, що потерпілий знаходився в автомобілі разом зі своєю знайомою. У цей момент до нього підійшли двоє чоловіків та почали вимагати, щоби він вийшов на вулицю. Не дочекавшись відповіді, молодики витягли водія із салону та стали бити, вимагаючи борг у розмірі 30 тисяч доларів США. Почувши, як перехожі почали кликати на допомогу, правопорушники втекли.

    У ході відпрацювання території працівники поліції встановили та затримали 27-річного уродженця Дніпропетровської області та 24-річного киянина, яких впізнав потерпілий.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Як повідомлялося, у Києві в розважальному комплексі Голосіївського району іноземець, який був співробітником закладу, побив до смерті киянина. Нападника затримано

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