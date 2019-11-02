У Києві молодики витягли чоловіка з машини і побили через неіснуючий борг



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Молодики побили киянина, вимагаючи борг у $30 тис.

Поліцейські затримали 27-річного уродженця Дніпропетровської області та 24-річного киянина

До Подільського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полковій його побили невідомі. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці правоохоронці встановили, що потерпілий знаходився в автомобілі разом зі своєю знайомою. У цей момент до нього підійшли двоє чоловіків та почали вимагати, щоби він вийшов на вулицю. Не дочекавшись відповіді, молодики витягли водія із салону та стали бити, вимагаючи борг у розмірі 30 тисяч доларів США. Почувши, як перехожі почали кликати на допомогу, правопорушники втекли.

У ході відпрацювання території працівники поліції встановили та затримали 27-річного уродженця Дніпропетровської області та 24-річного киянина, яких впізнав потерпілий.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомлялося, у Києві в розважальному комплексі Голосіївського району іноземець, який був співробітником закладу, побив до смерті киянина. Нападника затримано