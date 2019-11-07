Поліція затримала осіб, які захопили гуртожиток в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля скандального гуртожитку сталися сутички Фото: скріншот відео

Люди у камуфляжній формі намагалися силою виселити людей із гуртожитку на вулиці Польовій

Поліція затримала осіб, які намагалися силою виселити людей з аварійного гуртожитку на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради.

«Мені щойно подзвонив начальник столичної поліції. За його словами, особи, які намагалися силою виселити людей з аварійного гуртожитку на вулиці Польовій, затримані. Наразі тривають слідчі дії. Поліція запевняє, що контролює ситуацію», - сказав мер столиці.

«Я також в черговий раз звертаюся до власників гуртожитку та його мешканців з проханням всі спірні питання вирішувати мирним та законним шляхом», - додав Кличко.

Раніше стало відомо, що сьогодні на вулиці Польовій, 19/8 сталися сутички біля скандального гуртожитку.

На викладеному у групі «Гуртожиток м. Київ, вул. Польова, буд. 19/8» у Facebook відео видно, як люди у формі захопили гуртожиток і не пускають мешканців до будинку. На першому поверсі побиті вікна та двері.

Мешканці повідомили, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з «тітушками», які побили людей та змусили їх вийти з будинку.

«Тітушки» застосували проти мешканців гуртожитку сльозогінний газ.

Нагадаємо, мешканців цього гуртожитку намагаються переселити через нібито аварійність будівлі. Однак люди виїжджати не погоджуються, вони живуть у гуртожитку без газу та світла.