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    Поліція затримала осіб, які захопили гуртожиток в Києві

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    Біля скандального гуртожитку сталися сутички - Поліція затримала осіб, які захопили гуртожиток в Києві
    Біля скандального гуртожитку сталися сутички
    Фото: скріншот відео

    Люди у камуфляжній формі намагалися силою виселити людей із гуртожитку на вулиці Польовій

    Поліція затримала осіб, які намагалися силою виселити людей з аварійного гуртожитку на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради.

    «Мені щойно подзвонив начальник столичної поліції. За його словами, особи, які намагалися силою виселити людей з аварійного гуртожитку на вулиці Польовій, затримані. Наразі тривають слідчі дії. Поліція запевняє, що контролює ситуацію», - сказав мер столиці.

    «Я також в черговий раз звертаюся до власників гуртожитку та його мешканців з проханням всі спірні питання вирішувати мирним та законним шляхом», - додав Кличко.

    Раніше стало відомо, що сьогодні на вулиці Польовій, 19/8 сталися сутички біля скандального гуртожитку.

    На викладеному у групі «Гуртожиток м. Київ, вул. Польова, буд. 19/8» у Facebook відео видно, як люди у формі захопили гуртожиток і не пускають мешканців до будинку. На першому поверсі побиті вікна та двері. 

    Мешканці повідомили, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з «тітушками», які побили людей та змусили їх вийти з будинку.

    «Тітушки» застосували проти мешканців гуртожитку сльозогінний газ.

    Нагадаємо, мешканців цього гуртожитку намагаються переселити через нібито аварійність будівлі. Однак люди виїжджати не погоджуються, вони живуть у гуртожитку без газу та світла.

    Національна поліція України Віталій Кличко Київ Київрада бійка житло кияни
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