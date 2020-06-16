Свіжа зелень, хрумкі огірки, солодка полуниця: у Києві проходять ярмарки (адреси)
Ярмарки відбудуться за умови дотримання протиепідемічних заходів
Цього тижня, з 16 по 21 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, ярмарки відбудуться:
16 червня (вівторок) у:
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65‑А та Богдана Хмельницького, 94.
17 червня (середа) у:
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
18 червня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
19 червня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Солом’янському районі – пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
21 червня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Крім того, у КМДА повідомили, що у суботу й неділю відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
20 червня (субота) ярмарки пройдуть у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Деснянському районі – вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського), вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської);
- Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
- Солом’янський район – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
21 червня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Зазначимо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.