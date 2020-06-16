Аеропорт «Київ» раптово скасував всі міжнародні авіарейси на 16 червня



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Аеропорт «Київ» 16 червня виконує лише внутрішні авіарейси

Про скасування рейсів аеропорт повідомив у ніч на 16 червня

Міжнародний аеропорт «Київ» скасував усі міжнародні авіарейси, які мали відправитися сьогодні, 16 червня.

Про це йдеться у повідомленні аеропорту.

«Міжнародний аеропорт «Київ» не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину Covid-19 у місті Києві, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 392 від 20.05.2020 року», - йдеться у повідомленні.

В аеропорту радять пасажирам стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Цікаво, що про скасування рейсів аеропорт повідомив у ніч на 16 червня, і деякі пасажири дізналися про це вже в самому аеропорту, прибувши на рейс.

Люди висловлюють своє обурення в коментарях під дописом аеропорту у Facebook.

Раніше повідомлялося, що з 15 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту «Київ» повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія «Мотор Січ» вже 15 червня.

Для утилізації використаних засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) на території аеропорту встановлені спеціальні урни.

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